"قص وتثبيت".. عملية ببريدة تُنفذ طفلاً من قدمه المسطحة وتهديه مشية طبيعية

تمكّن أطباء مختصّون في جراحة العظام للأطفال في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، من إجراء عمل جراحي مميز لطفل يعاني ألماً مزمناً في القدم مع اضطراب حركة المشي الاعتيادية.
وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن الطفل البالغ من العمر ثمانية أعوام، خضع لإجراءات المعاينة السريرية والفحوصات المخبرية وأخذ الأشعة المقطعية اللازمة للقدم، حيث أظهر التشخيص أن الطفل مصاب بالقدم المسطحة، إضافة إلى وجود انحراف شديد ودوران خارجي على مستوى الكاحل.
وأفاد بأن الفريق المعالج للحالة قرر عمل تدخل جراحي نوعي للحالة، على ثلاث مراحل في جلسة علاجية واحدة، تم فيها إجراء قص لعظم كعب القدم، وقص عظمي آخر في أوسط القدم وتثبيتها بأسياخ خاصة، ومن ثم إجراء عملية نقل وتري عضلي، مشيراً إلى أنه بعد استقرار الوضع الصحي للطفل وأصبحت حركة المشي لديه طبيعية غادر المستشفى.