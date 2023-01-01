"قص وتثبيت".. عملية ببريدة تُنفذ طفلاً من قدمه المسطحة وتهديه مشية طبيعية

وأفاد بأن الفريق المعالج للحالة قرر عمل تدخل جراحي نوعي للحالة، على ثلاث مراحل في جلسة علاجية واحدة، تم فيها إجراء قص لعظم كعب القدم، وقص عظمي آخر في أوسط القدم وتثبيتها بأسياخ خاصة، ومن ثم إجراء عملية نقل وتري عضلي، مشيراً إلى أنه بعد استقرار الوضع الصحي للطفل وأصبحت حركة المشي لديه طبيعية غادر المستشفى.