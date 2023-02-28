"الزعاق": العرب قسّموا النجوم لشمالية "شامية" وجنوبية "يمانية".. لا تتحرك

وأكمل: النجوم التي نشاهدها طوال الليل في الحقيقة أغلبها غير موجود، فنحن نشاهد الصورة فقط أما الحقيقة فبعضها اختفى والبعض الآخر وليد لم يصلنا خبره، فالنجوم تبعد عنا بعدًا سحيقًا والله سبحانه أقسم بالمواقع {فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم}.