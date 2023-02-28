"الزعاق": العرب قسّموا النجوم لشمالية "شامية" وجنوبية "يمانية".. لا تتحرك

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: تتكون السماء من نجوم ومجرات وسدوم وكواكب؛ مشيرًا إلى أن العرب قسّموا النجوم لقسمين: (شمالية "شامية"، وجنوبية "يمانية")، وهي لا تتحرك من مكانها لأنها تقع فوق مركز محور دورانها.
وأضاف "الزعاق": الكواكب تعكس ضوء الشمس الساطع على وجهها، والسدم والمجرات تجمعات نجمية، والنجوم تخلق الضوء بذاتها مثلها مثل الشمس.
وتابع في فيديو على حسابه بتويتر أن الشمس نجم متواضع، ونجم المشتري أكبر منها بـ5 مرات.
وأكمل: النجوم التي نشاهدها طوال الليل في الحقيقة أغلبها غير موجود، فنحن نشاهد الصورة فقط أما الحقيقة فبعضها اختفى والبعض الآخر وليد لم يصلنا خبره، فالنجوم تبعد عنا بعدًا سحيقًا والله سبحانه أقسم بالمواقع {فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم}.