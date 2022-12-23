"كبد ورئة وكليتان".. نجاح نقل 4 أعضاء من متوفى دماغياً بالطائف

أجرى فريق طبي من مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بالتعاون مع الفريق الطبي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ومستشفى الهدا العسكري، عملية ناجحة لنقل أعضاء متوفى دماغياً، في بادرة إنسانية بالتبرع بأعضائه.
ووفقًا لبيان من صحة الطائف، فإنه بعد التنسيق مع الفريق الطبي تم تجهيز غرفة العمليات والإجراءات الطبية اللازمة، التي تتضمن نقل الأعضاء بشكلٍ آمن وسليم؛ حيث نجح الفريق الطبي في إجراء العملية التي استغرقت أكثر من أربع ساعات، ونقلت الأعضاء التي شملت الكبد والرئة وكليتين.
وتم نقل الكبد لمستشفى الحرس الوطني بالرياض، والرئة وأحد الكليتين لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، فيما نقلت الكلية الأخرى لمستشفى الهدا العسكري بالطائف؛ بالتنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء.