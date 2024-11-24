"الدفاع المدني" يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية أثناء هطول الأمطار

وحذرت المديرية العامة من التنزه حول مجاري السيول أو المستنقعات المائية أو السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك، وتشكل خطورة كبيرة، مع أهمية تفعيل دور الأسرة التوعوي في المحافظة على سلامة الأطفال وإبعادهم عن الأماكن الخطرة أثناء الرحلات البرية.