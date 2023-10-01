بحجم استثمار 1.6 مليار ريال.. الصناعة تُصدر 136 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال أغسطس

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 136 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال شهر أغسطس 2023، توزعت على عدد من الأنشطة الصناعية، يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ29 ترخيصًا، ونشاط صنع المعادن اللافلزية الأخرى بـ21 ترخيصًا، ثم نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ15 ترخيصًا، وكذلك نشاط صنع الورق ومنتجاته بـ12 ترخيصًا، وصنع منتجات المعادن المشكّلة بـ11 ترخيصًا.