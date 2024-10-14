بروكسل تستضيف القمة الخليجية الأوروبية الأولى... قادة 33 دولة يجتمعون لتعزيز الشراكة الإستراتيجية

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن القمة الخليجية - الأوروبية الأولى ستعقد يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 أكتوبر 2024 في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وستجمع القمة قادة دول مجلس التعاون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، برئاسة مشتركة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الرئيس الحالي لمجلس التعاون، والسيد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي.
وأكد البديوي أن هذه القمة تمثل حدثاً تاريخياً، إذ تعد أول قمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات بين الجانبين منذ بدء العلاقات الرسمية في عام 1989.
وأشار إلى مشاركة 33 رئيس دولة ورئيس وزراء في هذه القمة التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزام الجانبين بمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأوضح أن القمة ستتناول ملفات سياسية وأمنية واقتصادية هامة، وستبحث تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي المحتلة.
وستركز القمة كذلك على تعزيز التجارة والاستثمار، وتعميق التعاون في مجالات الطاقة ومكافحة تغير المناخ، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوب دول الخليج وأوروبا، ويعزز التنمية المستدامة والأمن الإقليمي.