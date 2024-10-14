بروكسل تستضيف القمة الخليجية الأوروبية الأولى... قادة 33 دولة يجتمعون لتعزيز الشراكة الإستراتيجية

وأوضح أن القمة ستتناول ملفات سياسية وأمنية واقتصادية هامة، وستبحث تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي المحتلة.