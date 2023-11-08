الأمين العام للجامعة العربية يُحَذّر من انفجار كامل للوضع في الضفة الغربية

وأشار إلى أن عنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين في مناطق واسعة من الضفة، بلغ مستويات غير مسبوقة، ولا يُمكن السكوت عليه، مُحَذّرًا من أن حكومة اليمين الإسرائيلي تدفع الأمور إلى حافة الهاوية عبر حمايتها لهذه الممارسات وتسليحها للمستوطنين، موضحًا أن الهدف الحقيقي هو دفع الفلسطينيين لترك أراضيهم وتهجيرهم قسريًّا على مراحل، وهو ما لن يحدث أبدًا.