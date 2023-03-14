تهاجم وتحدث خسائر.. أفضل وسيلة لمكافحة "البق الدقيقي" يوضحها "وقاية"

أوضح المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاية"، أن استخدام الزيت الصيفي أو الزيت الشتوي في الوقت المناسب من أفضل طرق مكافحة حشرة البق الدقيقي التي تهاجم عديداً من الأشجار.
وبيّن المركز، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن حشرة البق الدقيقي من الحشرات التي تهاجم عديداً من الأشجار ومنها أشجار العنب والنخيل والورد والحمضيات وغيرها، وتسبّب لها خسائر اقتصادية كبيرة.
وأشار "وقاية"، إلى أن "استخدام الزيت الصيفي أو الزيت السنوي من أفضل طرق المكافحة، ويجب استعماله حسب التعليمات المدوّنة على عبوة المبيد".