تهاجم وتحدث خسائر.. أفضل وسيلة لمكافحة "البق الدقيقي" يوضحها "وقاية"

وبيّن المركز، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن حشرة البق الدقيقي من الحشرات التي تهاجم عديداً من الأشجار ومنها أشجار العنب والنخيل والورد والحمضيات وغيرها، وتسبّب لها خسائر اقتصادية كبيرة.