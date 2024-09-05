50 طالبًا وطالبة من تعليم الطائف يزورون مهرجان ولي العهد للهجن

وبيّن الدكتور "الغامدي" أن للمهرجان دورًا فاعلًا في تنمية مهارات الطلاب وصقلها بتراثهم وتراث أجدادهم، مقدمًا شكره وتقديره للطلاب والطالبات والمدارس على مشاركتهم في الزيارة، كما قدم شكره وتقديره للشؤون التعليمية، ممثلةً في إدارة الأداء التعليمي - قسم النشاط الطلابي، على جهودهم في إعداد وتنظيم الزيارة.