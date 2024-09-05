50 طالبًا وطالبة من تعليم الطائف يزورون مهرجان ولي العهد للهجن

نظّمت الإدارةُ العامة للتعليم في محافظة الطائف، مساء اليوم الخميس، زيارةً طلابية لعدد 50 طالبًا وطالبة في زيارة لمهرجان ولي العهد للهجن، والذي يقام حاليًّا على ميدان الطائف للهجن.
وفي التفاصيل: شملت الزيارةُ الطلابية حضورَ عددٍ من أشواط الفترة المسائية، والوقوف على خطَّي البداية والنهاية، ومرافق الميدان، وذلك في إطار الرحلات الطلابية.
من جانبه أكّد المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، أن المهرجان يعدُّ الأضخمَ على مستوى المنطقة؛ إذ يشهد مشاركةً وحضورًا خليجيًّا وعربيًّا وعالميًّا لنخبة من ملّاك الهجن، وبحضورٍ رفيع المستوى من الاتحادات والهيئات الرياضية في الدول العربية والعالمية.
وبيّن الدكتور "الغامدي" أن للمهرجان دورًا فاعلًا في تنمية مهارات الطلاب وصقلها بتراثهم وتراث أجدادهم، مقدمًا شكره وتقديره للطلاب والطالبات والمدارس على مشاركتهم في الزيارة، كما قدم شكره وتقديره للشؤون التعليمية، ممثلةً في إدارة الأداء التعليمي - قسم النشاط الطلابي، على جهودهم في إعداد وتنظيم الزيارة.