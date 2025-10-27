رئيس الوزراء الفلسطيني يزور مقر مركز الملك سلمان للإغاثة بالرياض

زار رئيس وزراء فلسطين الدكتور محمد مصطفى والوفد المرافق اليوم، مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة الرياض، التقى خلالها المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وعددًا من مسؤولي المركز.