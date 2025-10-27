رئيس الوزراء الفلسطيني يزور مقر مركز الملك سلمان للإغاثة بالرياض

زار رئيس وزراء فلسطين الدكتور محمد مصطفى والوفد المرافق اليوم، مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة الرياض، التقى خلالها المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وعددًا من مسؤولي المركز.
وشهد اللقاء استعراض مستجدات الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق وسبل تعزيزها، وبالأخص في قطاع غزة.
وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن شكره العميق لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على مجمل المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة لبلاده، موضحًا أن ذلك يجسد عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين.