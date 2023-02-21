في يوم التأسيس.. المعهد الملكي للفنون التقليدية و"جودة الحياة" يشاركان بحملة "ظل الأمجاد"

يستعد المعهد الملكي للفنون التقليدية وبرنامج جودة الحياة للمشاركة في يوم التأسيس عام 2023م عبر حملة تعريفية تحت عنوان "ظل الأمجاد"، بالتعاون مع الشريك المستضيف "واجهة الرياض".
وجاءت تسمية الحملة بـ"ظل الأمجاد" إشارةً إلى العيش الرغيد في رعاية القيادة الحكيمة والوطن المعطاء منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، وإظهار الفنون التقليدية الأصيلة، وعكسها عبر مخرجات متعددة، تقوم على جناح تفاعلي مع الجمهور، وعرض فيديو إبداعي، بالإضافة إلى محتويات كتابية وبصرية متنوعة تُنشر عن طريق حسابات المعهد في مواقع التواصل الاجتماعي؛ للمساهمة في إبراز العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية، والاحتفاء بذكرى تأسيس الكيان الذي يُحقق الوحدة والاستقرار والازدهار، وسوف تقام الفعالية في واجهة الرياض لمدة خمسة أيام من يوم الثلاثاء 21 فبراير وحتى يوم السبت 25 فبراير 2023م.
يُذكر أن المعهد الملكي للفنون التقليدية يسعى إلى إبراز الهوية الوطنية من خلال إثراء الفنون التقليدية والترويج لها، ويعمل على رفع مستوى الوعي بالفنون التقليدية في المملكة، ونشـرها، والتعريف بها محليًا ودوليًا، ودعم الجهود الهادفة إلى الحفاظ عليها، إضافة إلى تشجيع وتدريب المواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليدية، وتوفير برامج تعليمية في مجالات الفنون التقليدية.
أما برنامج جودة الحياة، فهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويهدف إلى تحسين جودة حياة الفرد والأسرة؛ من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تُعزّز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.