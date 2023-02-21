في يوم التأسيس.. المعهد الملكي للفنون التقليدية و"جودة الحياة" يشاركان بحملة "ظل الأمجاد"

وجاءت تسمية الحملة بـ"ظل الأمجاد" إشارةً إلى العيش الرغيد في رعاية القيادة الحكيمة والوطن المعطاء منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، وإظهار الفنون التقليدية الأصيلة، وعكسها عبر مخرجات متعددة، تقوم على جناح تفاعلي مع الجمهور، وعرض فيديو إبداعي، بالإضافة إلى محتويات كتابية وبصرية متنوعة تُنشر عن طريق حسابات المعهد في مواقع التواصل الاجتماعي؛ للمساهمة في إبراز العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية، والاحتفاء بذكرى تأسيس الكيان الذي يُحقق الوحدة والاستقرار والازدهار، وسوف تقام الفعالية في واجهة الرياض لمدة خمسة أيام من يوم الثلاثاء 21 فبراير وحتى يوم السبت 25 فبراير 2023م.