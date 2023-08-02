بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج.. وصول أكثر من 685 ألف حاج إلى المدينة المنوّرة

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 651304 حجاج، فيما بلغ عدد المغادرين 12776 حاجاً، غادر منهم 11085 حاجاً من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة عبر 45 رحلة، وغادر 1691 حاجاً من محطة استقبال الهجرة عبر 17 رحلة.