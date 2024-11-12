"الشؤون الدينية" تدشّن محاضرات علمية يقدّمها عدد من المختصّين لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال

أعلنت رئاسةُ الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، عن إطلاق سلسلة محاضرات علمية إثرائية جديدة، بعنوان "منهج السلف الصالح"، برعاية رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.
وقال السديس: "إن الرئاسة حريصة على نشر العقيدة الصحيحة الوسطية، والحثّ على اتباع الكتاب والسنة ولزوم منهج السلف الصالح، نابع من مكانة هذه الموضوعات في الدين الإسلامي وحاجة القاصدين إلى التأصيل العلمي لها".
وأضاف: أن هذه السلسلة تأتي تأكيدًا على ثوابت هذه الدولة المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتبني قيم التسامح والوسطية والاعتدال وبثّ القيم الإسلامية النبيلة. وتسعى السلسلة إلى تسليط الضوء على منهج السلف الصالح الأصيل وطرائقهم في فهم الشريعة والتزامهم بها، مع التأكيد على أهمية التمسك بالسنة النبوية المطهرة، ونبذ البدع والخرافات والضلالات. كما تهدف إلى تعزيز دور رئاسة الشؤون الدينية في التوجيه والإرشاد، ونشر العلم النافع لزوار بيت الله الحرام، وتعميق الفهم الشرعي بين المسلمين.
وتتضمّن السلسلةُ خمسَ محاضرات رئيسية تغطي جوانب متنوعة من منهج السلف الصالح، وهي: مفهوم منهج السلف الصالح ومعالمه، السلف الصالح ومنهجهم في التلقّي والاستدلال، الوسطية في مصادر التشريع عند السلف الصالح، التمسك بالسنة ونبذ البدع عند السلف الصالح، اتباع منهج السلف الصالح والثبات عليه.
ويشارك في إلقاء المحاضرات عدد من المتخصّصين في العلوم الشرعية؛ حيث تقام المحاضرات في رحاب المسجد الحرام.
كما تتيح رئاسةُ الشؤون الدينية إمكانيةَ متابعة المحاضرات عبر البثّ المباشر على منصاتها الرسمية؛ لضمان وصول العلم إلى أكبر عدد من المهتمين.
يذكر أن هذه السلسلة العلمية تأتي ضمن البرامج العلمية والتوعوية والتعليمية المستمرّة التي تقدمها رئاسة الشؤون الدينية؛ سعيًا لتحقيق رسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر العلم النافع، وتعزيز الفهم الصحيح للدين.