"الشؤون الدينية" تدشّن محاضرات علمية يقدّمها عدد من المختصّين لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال

وأضاف: أن هذه السلسلة تأتي تأكيدًا على ثوابت هذه الدولة المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتبني قيم التسامح والوسطية والاعتدال وبثّ القيم الإسلامية النبيلة. وتسعى السلسلة إلى تسليط الضوء على منهج السلف الصالح الأصيل وطرائقهم في فهم الشريعة والتزامهم بها، مع التأكيد على أهمية التمسك بالسنة النبوية المطهرة، ونبذ البدع والخرافات والضلالات. كما تهدف إلى تعزيز دور رئاسة الشؤون الدينية في التوجيه والإرشاد، ونشر العلم النافع لزوار بيت الله الحرام، وتعميق الفهم الشرعي بين المسلمين.