"أمانة جدة" تفعّل الخطط الميدانية استعدادًا للأمطار وترفع مستوى الجاهزية

تفاعلت أمانة محافظة جدة مع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والتي تشير إلى توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة خلال الأسبوع الجاري، حيث بدأت في تفعيل الخطط الميدانية واتخاذ التدابير اللازمة، عبر نشر الفرق والآليات، ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق مع الجهات المعنية.