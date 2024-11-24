"أمانة جدة" تفعّل الخطط الميدانية استعدادًا للأمطار وترفع مستوى الجاهزية

تفاعلت أمانة محافظة جدة مع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والتي تشير إلى توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة خلال الأسبوع الجاري، حيث بدأت في تفعيل الخطط الميدانية واتخاذ التدابير اللازمة، عبر نشر الفرق والآليات، ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكدت الأمانة مواصلة التنسيق ومتابعة تنبهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث، فضلًا عن تفعيل الدور التوعوي عبر حسابات التواصل الاجتماعي ولوحات الطرق والشاشات، والمتضمن نشر الرسائل التحذيرية لسلامة السكان والزائرين، ودعم جهود الجهات المعنية خلال هطول الأمطار.
ودعت أمانة جدة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب مواقع تجمعات المياه ومصادر التيارات الكهربائية، في حال هطول الأمطار، والإبلاغ عن أي حالات طارئة عبر مركز خدمة البلاغات الموحد 940 أو تطبيق "بلدي"، مع التأكيد على ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.