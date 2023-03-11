فيصل بن خالد: يحق لأبناء الوطن الاحتفاء براية الأمجاد ورمز الوحدة الوطنية

وأضاف الأمير فيصل: إننا إذ نذكر ذلك نحمد الله تعالى، الذي منَّ علينا بالأمن وتفضّل علينا بنعمة التوحيد، منذ تأسيس الدولة السعودية في عام 1139هـ؛ الموافق 1727م حتى عهدنا الزاهر اليوم، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي أضحى فيه الإنسان السعودي شامخاً يعتز بدينه ووطنيته تحت راية التوحيد، وفي ظل حكومة راشدة ارتأته ووضعته أول أهدافها نحو تطويره وتمكينه ليرتقي بين شعوب العالم بكل فخرٍ وعزة.