بالورود والقهوة السعودية.. "تعليم تبوك" تستقبل الدفعة الأولى من مُعلِّمي اللغة الصينية

وصلت مساء أمس الجمعة أول دفعة من معلمي ومعلمات اللغة الصينية لمطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي في تبوك، بعدما أعلنت وزارة التعليم تطبيق تدريس اللغة الصينية هذا العام في المرحلة المتوسطة في مناطق مختارة كمرحلة أولى، ومنطقة تبوك هي إحدى المناطق المختارة لتبدأ في تدريس اللغة الصينية.