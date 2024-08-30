بالورود والقهوة السعودية.. "تعليم تبوك" تستقبل الدفعة الأولى من مُعلِّمي اللغة الصينية

وصلت مساء أمس الجمعة أول دفعة من معلمي ومعلمات اللغة الصينية لمطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي في تبوك، بعدما أعلنت وزارة التعليم تطبيق تدريس اللغة الصينية هذا العام في المرحلة المتوسطة في مناطق مختارة كمرحلة أولى، ومنطقة تبوك هي إحدى المناطق المختارة لتبدأ في تدريس اللغة الصينية.
وفي التفاصيل، عبّر المعلمون والمعلمات الصينيون القادمون من جمهورية الصين الشعبية عن سعادتهم الكبيرة في هذه التجربة الجديدة من حياتهم العملية وهم يأتون لأرض المملكة العربية السعودية ويستعدون لبدء مهامهم خلال العام الدراسي الحالي.
وأبدى المعلمون والمعلمات الصينيون سعادتهم وإعجابهم بما وجدوه من حفاوة الاستقبال والترحيب، منوهين بعمق العلاقات الودية والثقافية التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية. ويأتي هذا التعاقد من جهة وزارة التعليم في إطار تعزيز تعليم اللغة الصينية في مدارس التعليم العام، ما يعكس عمق التعاون التعليمي والثقافي بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية.
من جانبه، رحبّ مدير عام التعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبد الرحمن القعير بالمعلمين والمعلمات من جمهورية الصين الشعبية، مؤكداً أن تعليم تبوك جاهز لبدء تدريس اللغة الصينية وفق توجيهات وخطط وزارة التعليم التي تعزز من رفع مستوى التعليم في كل جوانبه سعياً في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية.
وكان في استقبال المعلمين والمعلمات الصينيين لدى وصولهم المطار وحتى مغادرتهم إلى مقر سكنهم المساعد للشؤون التعليمية د. أمل العنزي ومدير أداء التعليم د. عبدالله الحارثي وعدد من منسوبي تعليم تبوك.