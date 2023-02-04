المرواني: ربط الرخص المهنية للمُعلِّم بالعلاوة السنوية نوع من العقاب لمن خدمنا لسنوات

وفي مقاله "رُخص المعلمين.. من المسؤول؟!" بصحيفة "المدينة"، يقول المرواني: "بعد ما شاب ودّوه الكُتَّاب! ربما هذا المثل ينطبق على المعلمين والمعلمات من ناحية التعسير عليهم، فبدلًا من تفريغهم لأداء مهامهم التعليمية والتربوية بالمدارس، وتحمُّلهم مسؤولية مغادرة الطلاب مع أولياء أمورهم بالمراحل الابتدائية، حتى آخر طالب، ولو أدّى ذلك إلى تأخُّر المعلم عن أبنائه ومنزله الذي ينتظره. ربط الرخص المهنية بكافة مستوياتها "مُعلِّم مُتقدِّم ومُعلِّم ممارس"... إلخ، بالعلاوة السنوية، إن لم تحصل على هذه الرخصة في اختبارات؛ ربما هي تعجيزية، رغم أنها ليس لها صلة بما يُقدِّمه المُعلِّم، الذي أصبح متأخرًا من وجهة نظر القائمين على العملية التعليمية، ويجب إصلاحه".