إطلاق برنامج تطوير الطرق والمحاور الرئيسية بالخبر للمرحلة الأولى بطول يتجاوز 85 كم

أطلقت بلدية محافظة الخبر المرحلة الأولى لبرنامج تطوير الطرق المحورية والرئيسية في الخبر بطول إجمالي يزيد عن 85,500 كم، مما سيكون له دور كبير في تحسين أداء شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية بالشكل الذي يتطابق مع معايير السلامة العالمية.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل بن الحميدي الوهبي أنه تم البدء في المرحلة الأولى لتطوير الطرق المحورية، والتي تتضمن 38 طريقًا في كافة أرجاء الخبر بطول إجمالي يزيد عن 85,500 كم، وذلك للارتقاء بمنظومة النقل وتطوير وربط أجزاء الطرق ببعضها البعض.
وأضاف المهندس الوهبي أن المشروع يهدف إلى توفير بيئة حضرية ذات مستويات عالية للارتقاء بجودة الحياة في الخبر، وتحقيق الانسيابية في الحركة المرورية والسلامة لكافة مستخدمي الطريق وتتابع إنجازاتها في كافة المجالات، مما يسهم بتطوير نمط الحياة والارتقاء إلى آفاق اقتصادية وتنموية رحبة تجعل من الخبر محورًا أساسيًا بالمنطقة ونموذجًا متطورًا لنجاح المشروع التنموي الشامل ما يرتقي بالمظهر العصري للمدينة إلى أفضل مستوى ممكن ويحافظ على مكتسباتها الحضارية.
وأشار الوهبي إلى أن الطرق التي تم اختيارها في المرحلة الأولى تتضمن: طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وطريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، وطريق الملك خالد بن عبدالعزيز، وطريق الملك فهد بن عبدالعزيز، وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، إضافة إلى طريق الأمير تركي، وطريق الأمير فيصل بن فهد، وشارع الأمير جلوي، وشارع الأمير فهد بن سلمان، وكذلك طريق الكورنيش، وطريق الكورنيش الشمالي، وشارع زيد بن الخطاب، وشارع القدس، وشارع الستين بالعزيزية، وشارع الثلاثين بالعزيزية، وشارع الأندلس بالراكة، وشارع عبدالملك بن مروان بالراكة، وشارع الوادي الأخضر بالهدا، وشارع عبداللطيف الفوزان.
وشملت أيضاً طريق الكورنيش الجنوبي، شارع عبدالقادر المهيدب، وطريق المعارض، وشارع 18 بحي اليرموك، وشارع 10 بحي العقربية، وشارع البراق بحي العقربية، شارع 16 بحي العقربية، وشارع 22 بحي العقربية، إضافة الى شارع 21 بحي العليا، وشارع بشار بن برد، وشارع فراس بن النظر، وشارع سلمة بن سليمان بحي الصدفة، وكذلك شارع الثلاثين بحي الثقبة، وشارع 10 بحي الثقبة، وشارع الرياض بالثقبة، وشارع جدة، وشارع ينبع بحي الثقبة، والشارع الرابع بحي الثقبة، الطريق الجنوبي بالثقبة.
وأبان رئيس بلدية محافظة الخبر بأن الأعمال في الطرق إعادة التطوير والسفلتة وأعمال التشجير والزراعة، وتحسين التقاطعات، والانارة والأرصفة, فيما تواصل البلدية العمل على الدراسات والتصاميم للمشاريع المستقبلية للمرحلة الثانية من تطوير المحاور الرئيسية والتي تسعى من خلالها للارتقاء بشبكة الطرق في مدينة الخبر.