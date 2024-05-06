إطلاق برنامج تطوير الطرق والمحاور الرئيسية بالخبر للمرحلة الأولى بطول يتجاوز 85 كم

وأشار الوهبي إلى أن الطرق التي تم اختيارها في المرحلة الأولى تتضمن: طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وطريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، وطريق الملك خالد بن عبدالعزيز، وطريق الملك فهد بن عبدالعزيز، وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، إضافة إلى طريق الأمير تركي، وطريق الأمير فيصل بن فهد، وشارع الأمير جلوي، وشارع الأمير فهد بن سلمان، وكذلك طريق الكورنيش، وطريق الكورنيش الشمالي، وشارع زيد بن الخطاب، وشارع القدس، وشارع الستين بالعزيزية، وشارع الثلاثين بالعزيزية، وشارع الأندلس بالراكة، وشارع عبدالملك بن مروان بالراكة، وشارع الوادي الأخضر بالهدا، وشارع عبداللطيف الفوزان.