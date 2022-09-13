"الأرصاد" ينبه 3 مناطق: أمطار غزيرة وسيول وضباب مع تدنٍ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع تساقط البرد وسيول وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.