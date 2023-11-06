أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة 31 من طلاب كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع

واستهل الحفل بالسلام الملكي، ثم ألقى وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية بندر بن إبراهيم الخريف، كلمةً ثمّن فيها رعاية أمير منطقة المدينة المنورة لحفل الخريجين ومشاركتهم هذه الفرحة التي ستكون انطلاقة في حياتهم العملية والعلمية لخدمة هذا الوطن، كما هنأ فيها الخريجين وأولياء أمورهم.