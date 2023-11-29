أمين "المستشفيات العربية" يهنّئ القيادة بفوز المملكة بـ"إكسبو 2030"

وتابع "خوجة" قائلًا: لا شك أن هذا الحدث الكبير سيكون محطّ أنظار العالم باستقطابه ما يقارب "40" مليون زائر، ومشاركة "246" دولة، بالعديد من المعارض لعرض ابتكاراتها الجديدة وإنجازاتها في المجالات المختلفة، وسيكون له الأثر الإيجابي الكبير على العالم بأكمله.