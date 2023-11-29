أمين "المستشفيات العربية" يهنّئ القيادة بفوز المملكة بـ"إكسبو 2030"

هنّأ أمينُ عام اتحاد المستشفيات العربية البروفيسور توفيق أحمد خوجة، اليوم الأربعاء؛ خادمَ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض "إكسبو 2030" بمدينة الرياض.
وقال "خوجة": إن تحقيق الأصوات في الترشيح للفوز، وتمكّن بلادنا الغالية من النجاح في استضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض؛ يؤكد قوة ومتانة ومكانة السعودية على الخارطة العالمية، ليس في الجانب الاقتصادي فقط، بل في جميع المجالات المتنوعة والمختلفة.
وأضاف: أن استضافة المملكة معرض "إكسبو" تتزامن مع تحقيق رؤية السعودية 2030؛ مما سيمنح للعالم فرصة التعرف بشكل مباشر على النقلة النوعية وقصص النجاح التي حقّقتها السعودية على فترة قصيرة من الزمن تحت ظلّ قيادتها الحكيمة.
كما سيعكس للجميع العمق الحضاري والثقافي الذي تتمتّع به دولتنا الحبيبة، وترسم صورًا من ملامح ثقلها السياسي والاقتصادي والثقافي في ظلّ الموقع الجغرافي الاستراتيجي في قلب العالم.
وتابع "خوجة" قائلًا: لا شك أن هذا الحدث الكبير سيكون محطّ أنظار العالم باستقطابه ما يقارب "40" مليون زائر، ومشاركة "246" دولة، بالعديد من المعارض لعرض ابتكاراتها الجديدة وإنجازاتها في المجالات المختلفة، وسيكون له الأثر الإيجابي الكبير على العالم بأكمله.
وأكّد أنه سيشكل أكبر منصة لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة، ونشر العلوم وأحدث ابتكارات التقنية.