وزير التعليم: البرامج التدريبية التي تتلقونها رحلة تطويرية لمستقبل واعد

شهد وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان اليوم، إطلاق المرحلة الثانية من برنامج "القيادات الواعدة" الذي تنفذه وزارة التعليم لمنسوبيها ضمن مراحل متعددة، والتقى في مقر الوزارة بالرياض، القيادات الواعدة في الوزارة، وإدارات التعليم "عن بُعد"، بحضور وكيل الوزارة للموارد البشرية، محمد الغامدي، والمشرف العام على الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية، الحجاب الحازمي.