الاتفاق بين السعودية و"اليونسكو" و"ICAIRE" يُعزز اهتمام القيادة بتنظيم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

ويأتي تفويض مجلس الوزراء اليوم صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -أو من ينيبه- بالتباحث مع منظمة (اليونسكو) في شأن مشروع الاتفاقية الثلاثية بين "حكومة المملكة" و"المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي" و"اليونسكو" بشأن تصنيف المركز مركزًا من الفئة الثانية تحت رعايتها، والتوقيع عليه عن حكومة المملكة وتفويض رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -أو من ينيبه- بالتباحث مع اليونسكو في شأن مشروع الاتفاقية المشار إليها، والتوقيع عليه عن المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مكملاً للجهود الدولية القائمة التي تبذلها المملكة من أجل الإسهام في تحقيق الصالح العام للمجتمعات البشرية في مختلف المجالات ومنها أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.