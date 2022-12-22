"القحطاني" ينال براءة اختراع لمنع التصاقات الأنف بعد العمليات الجراحية

وقال "القحطاني": إن براءة الاختراع تم الحصول عليها بعد تطوير الاختراع وتحسين استخدامه؛ حيث سبق أن حصل على براءة اختراع مماثلة حول الموضوع نفسه من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "قسم براءات الاختراع" 2007، وكذلك من مكتب البراءات البريطاني بتاريخ 2003، عن اختراعه الطبي المتمثل في جهاز لمنع انسداد فتحتي الأنف الخلفيتين عند الأطفال حديثي الولادة.