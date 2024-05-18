قبل بداية موسم الصيد.. الصقور تدخل فترة "المقيض"

وفي أحد مرابط الصقور بمحافظة رفحاء، أوضح صاحب المربط فلاح الشمري -الذي يعمل بالصقارة لأكثر من 20 عامًا- أن ربطة الطير هي مرحلة تبديل الريش القديم لينمو محله ريش جديد، ومن أنواع الريش "الموس النايفة الثالثة"، وتبدأ فترة الربط من شهر مارس إلى شهر أكتوبر، وتسمى فترة "المقيض"، وتستمر 7 أشهر، ويحتاج الصقر في هذه الفترة إلى عناية خاصة وعوامل مهمة تتعلق بجودة وصحة الغذاء وحمايته من الأمراض؛ كذلك إلى أجواء خاصة يجب أن تتوفر في غرف المقيض بدرجة حرارة المربط ما بين 22 إلى 30 درجة مئوية.