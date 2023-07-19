في ساعة واحدة.. استئصال "ورم الـ3 كجم" من حوض أربعينية ببريدة

وأشار التجمّع إلى أنه بعد معاينة الفريق الطبي المعالج لنتائج الفحوصات، أظهرت وجود ورم بالبطن، فقرر القيام بعمل تدخّل جراحي عاجل، وتمت فيه إزالة واستئصال ورم بحجم 3 كيلوجرامات، وتكللت العلمية بالنجاح، حيث غادرت السيدة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.