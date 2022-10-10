"ابن بخيت" يرسم مستقبلاً متفائلاً: الصحف الإلكترونية ستُسقط القنوات الفضائية

رغم الواقع الصعب الذي تعيشه الصحف الورقية، حتى أن البعض يرى أنها تلفظ أنفاسها الأخيرة، يرسم الكاتب عبدالله بن بخيت مستقبلاً مغايرًا متوقعًا أن تكون الصحافة الإلكترونية أعظم من نظيرتها الورقية رغم أنه منذ 12 عامًا لم يقرأ صحفًا ورقية، وإنما من خلال مواقعها الإلكترونية.