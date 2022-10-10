"ابن بخيت" يرسم مستقبلاً متفائلاً: الصحف الإلكترونية ستُسقط القنوات الفضائية
رغم الواقع الصعب الذي تعيشه الصحف الورقية، حتى أن البعض يرى أنها تلفظ أنفاسها الأخيرة، يرسم الكاتب عبدالله بن بخيت مستقبلاً مغايرًا متوقعًا أن تكون الصحافة الإلكترونية أعظم من نظيرتها الورقية رغم أنه منذ 12 عامًا لم يقرأ صحفًا ورقية، وإنما من خلال مواقعها الإلكترونية.
وتفصيلاً، يبرر الكاتب ابن بخيت تفاؤله ذلك خلال حديثه في برنامج صنوان على القناة السعودية عن مستقبل الصحافة الورقية في السعودية، ومدى الإقبال على الصحافة الإلكترونية؛ إذ يقول: "أعتقد أن الصحف الإلكترونية سوف تُسقط القنوات الفضائية، وستكون أعظم من الورقية بالمحتوى الثري الذي ستقدمه من خلال منصاتها الرقمية، ووسائلها المتنوعة والمتعددة، بوجود الفيديو مع الصورة والصوت والبث المباشر؛ إذ ستصبح الجرائد محطات ثقافية إعلامية أكثر جاذبية من القنوات الفضائية".
وكان الكاتب والإعلامي الدكتور سعود كاتب قد غرد معلقًا مؤخرًا على توقُّف صحيفة البلاد عن الصدور الورقي قائلاً: "بالأمس فقدت عائلة إعلامنا من أبنائها: الحياة والشرق والندوة. واليوم البلاد، وغدًا باقي أبناء الورقية دون استثناء".
وتساءل: "ماذا يمكن القول عن العائلة التي ترى أبناءها يمرضون ثم يموتون واحدًا تلو الآخر بهذا الشكل؟ ماذا لو طال الداء أبناء المرئية والرقمية، وليس منهم محصن؟!".