أمانة الرياض تنجز 40% من أعمال مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية

وأشار المشرف العام على المشروع إلى أن من أبرز أهدافه تركيزه على نشر الوعي للمحافظة على الطبيعة، ومن هذا المنطلق يجري التعاون مع التعليم العالي في مجالات البحث العلمي المتعلقة بالنباتات والتغير المناخي وغيرها، والتعليم العام بهدف رفع الوعي البيئي لدى الأجيال الناشئة، مضيفًا أن المتحف النباتي هو المبنى الرئيسي في المشروع ويعدّ أيقونة معمارية للحدائق النباتية، ويحتوي على 7 حدائق تعبر عن العصور التاريخية القديمة للنباتات، وتحكي تطورها ابتداءً من العصر الديفوني وحتى العصر الحديث.