فنون شعبية وفلكلورات ومعارض ضمن احتفالات عسير باليوم الوطني

ويحتوي المعرض على 10 أركان شاركت فيها قطاعات الوزارة المختلفة؛ لتعرض أحدث تجهيزاتها الأمنية وتقنياتها الفنية، وما طرأ عليها من تطور في المجالات كافة، كما جذبت العروض الفلكلورية التي تقدمها الفرق الشعبية التي توافدت من جميع محافظات المنطقة للمشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني، آلاف الزوار الذين توافدوا على مواقع الفعاليات وشاركوا في أدائها، وقدمت الفرق المشاركة فقرات تمثل لون "العرضة"، و"الدمة" و"الخطوة" و"القزوعي" و"المدقال" و"اللعب"، مع مشاركة عدد من عازفي المزمار الذي قدموا مقاطع تتغنى بالوطن وتراثه العريق.