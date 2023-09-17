تعاون تعليمي وعلمي بين الرياض وباريس وفق برنامج تنفيذي وقّعه "البنيان" مع وزيرة التعليم الفرنسية

واستعرض اللقاء فرص التعاون القائمة والمستقبلية بين المملكة وجمهورية فرنسا في مجال البحث العلمي والابتكار، وبحث فرص الاستثمار التعليمي في المملكة، إضافةً إلى التطرق لملف تبادل المنح الدراسية، وابتعاث الطلبة وتدريب الأطباء السعوديين في فرنسا.