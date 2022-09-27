"أمير الباحة" يناقش أعمال الشؤون الصحية وخططها المستقبلية

وأكّد الأمير الدكتور حسام بن سعود، في نهاية الاجتماع ضرورة تنفيذ المشروعات الصحية بالمنطقة، وحل المتعثر منها للاستفادة منها وضمان دخولها للخدمة بما يخدم أهالي ومقيمي المنطقة، مطالباً بوضع خطة زمنية لكل مشروع والإسراع في إعادة ترسية المشاريع المسحوبة.