عن المسار وأطول برج رياضي في العالم.. "الحسني": مشروع حضاري يحوّل الرياض إلى وجهة عالمية

يؤكد الكاتب الصحفي عبدالله الحسني أن إنشاء أطول برج رياضي في العالم، ضمن مشروع المسار الرياضي، سينقل المجتمع نقلة حضارية مدهشة، وسيسهم في تلبية أحد مستهدفات رؤية 2030، التي رسمها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لافتًا إلى أن المسار الرياضي سيعزز مكانة مدينة الرياض في التصنيف العالمي وتحويلها وجهة عالمية مفضلة وملائمة للعيش.
وفي مقاله "مشروع حضاري" بافتتاحية صحيفة "الرياض"، يقول "الحسني": "مع كل قرار يُعلَن ومع كل إنجاز نعيشه ندرك شساعة الرؤية ورحابتها وعمق مضامينها العظيمة التي تستهدف رفاه العيش وجمال الحياة وجودتها، ومن ضمنها أنسنة الحياة، وهي جهود تقف خلفها قيادة عظيمة وضعت "الإنسان" في قلب اهتمامها؛ فالإنسان هو الثروة الحقيقية والكنز المذخور.. رؤية المملكة التي رسمها سمو ولي العهد استطاع من خلالها أن يرسم لنا خارطة رغد ورفاه لمستقبلنا ومستقبل أجيالنا، متلمّساً همومهم؛ ومنشغلاً بترقّيهم وتطوّرهم، ومتحسّساً أوضاعهم بقلب يهجس بتطلّعاتهم وآمالهم واحتياجاتهم، إنها حصافة الرؤية.. وعمق التبصُّر.. وشساعة الحلم.. ورسوخ الثقة.. وثبات اليقين.. والإيمان بنجاعة ونصاعة ورفاه المستقبل".
ويرصد "الحسني" لحظة اعتماد تصاميم البرج الرياضي، ويقول: "بالأمس أعلن مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اعتماد تصاميم البرج الرياضي، أحد أبرز معالم مشروع المسار الرياضي على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في مدينة الرياض.. وهذا البرج وفقاً للخبر يعد أطول برج رياضي في العالم، وأحد أبرز معالم مشروع المسار الرياضي، وسيلعب دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تحسين جودة الحياة في مدينة الرياض لتصبح واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم.. كما أنه سيشكل وجهة نوعية استثنائية شاملة لجميع جوانب الحياة، وجسرًا نحو مستقبل حضري مزدهر لمدينة الرياض، مما يُسهم بشكلٍ كبير في تعزيز اقتصاد المملكة العربية السعودية وتعزيز مكانتها الدولية كمركز ريادي للرياضة".
ويضيف الكاتب: "من المقرر أن يصبح مشروع المسار الرياضي "أكبر متنزَّه طولي" في العالم بمسافة تتجاوز 135 كيلومترًا، ضامًا مسارات آمنة ومشجرة للمشاة والدراجات الهوائية والخيل، إضافة إلى العديد من المرافق الرياضية المتنوعة".
ويعلق "الحسني " قائلاً: "بالتمعن في تفاصيل الخبر تتجلى لنا مرتكزات الرؤية العظيمة التي جعلت من مستهدفاتها جودة الحياة وخلق مجتمع حيوي متفاعل.. إن هذا الإعلان المبهج يؤكد نجاعة الرؤية ومُضيّها في تحقيق مستهدفاتها بوتيرة نابضة بالحيوية والجدية لا يقف في سبيلها أي معوّق بفضل الله.. فالمجتمع هنا مع هذا المشروع سينتقل نقلة حضارية مدهشة، وسيسهم في تلبية أحد مستهدفات رؤية 2030، وذلك بإيجاد بيئة حضرية مُستدامة تدعم جودة الحياة، لتشهد المملكة نهضة استثنائية في مختلف المجالات الرياضية وترتقي بطموحاتها وترسخ مكانتها الريادية على المستوى الدولي".
ويرصد "الحسني" مواصفات البرج الرياضي، ويقول: "سيكون البرج الرياضي أطول برج رياضي في العالم، حيث سيبلغ ارتفاعه 130 مترًا بمساحة 84,000 متر مربع، يشمل أعلى جدار تسلق في العالم بارتفاع يصل إلى 98 مترًا، كما سيتوّج البرج بأعلى مضمار للجري في العالم بطول 250 مترًا، محتويًا مرافقَ رياضية استثنائية مصممة وفقاً لأفضل المعايير لممارسة أكثر من 30 نوعاً رياضياً، لتُسهم في تعزيز ثقافة الرياضة وتُلبي احتياجات جميع فئات الرياضيين والهواة إضافة إلى مرافق للأشخاص ذوي الإعاقة".
وينهي "الحسني" قائلاً: "من المهم التذكير بأن مشروع المسار الرياضي أحد المشروعات الكبرى لمدينة الرياض التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتاريخ 19 مارس 2019، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث يعمل المشروع على تعزيز مكانة مدينة الرياض في التصنيف العالمي وتحويلها وجهة عالمية مفضلة وملائمة للعيش، بما يسهم في تحقيق أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تعزيز الصحّة البدنية والنفسية والاجتماعية وبناء مجتمع ينعم أفراده بحياة كريمة ونمط حياة صحّي ومحيط يوفر بيئة إيجابية جاذبة لسكان مدينة الرياض وزائريها".