لتسهيل إجراءات السفر.. مطار الملك عبدالعزيز: لا يسمح بحمل هذه الأمتعة

وقال في إنفوجرافيك عبر حسابه في "تويتر": لا يُسمح بحمل الأمتعة المستديرة وغير المرتبة، والحقائب الملفوفة بقطع قماش، والحقائب المربوطة بالحبال، والأمتعة ذات الأحزمة الطويلة، وحاملات الأمتعة القماشية، والأمتعة ذات الوزن المخالف لاشتراطات الناقل الجوي.