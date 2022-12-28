بعد أسبوع من إطلاق "متقن".. "معنا للاستثمار" تواصل استراتيجيتها وتدشن "مكفي" للسيارات

تواصل شركة "معنا للاستثمار" تنفيذ استراتيجيتها سعيًا لإثراء السوق السعودي بالشركات الكبيرة والرائدة في مجالها تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 "حيث دشنت الشركة الثلاثاء، شركة "مكفي" لخدمات السيارات، بعد أسبوع واحد فقط من تدشين شركة "متقن" للخدمات اللوجستية.
ويأتي ذلك حرصًا من "معنا للاستثمار" على تعزيز الدور الاستثماري لها؛ من خلال تبنّي الأفكار الناجحة وصقلها وتطويرها وإطلاقها في السوق السعودي كشركات قائمة بكيانات مستقلة.
وتجلى هذا التوجّه للشركة من خلال تدشين أربع شركات كمطورٍ لها، حيث تم تدشين شركة 2060 الزراعية شركة مساهمة مقفلة برأس مال 40 مليونًا ورئيس مجلس إدارتها فيصل بن سعد القرنين، وهي تدير مشروعًا زراعيًا هو الأضخم في الآونة الأخيرة؛ حيث يضم مشروع عيادات شول البيطرية للعلاج البيطري والتلقيح الصناعي، ويضم مشروع الأغنام النموذجية والذي يبدأ بـ15 ألف رأس كدفعة أولى، إضافةً إلى مشروع صالات الزراعة المائية "الأكوابونيك".
وعملت شركة "معنا للاستثمار" على تدشين شركة القهوة العريقة شركة مساهمة مقفلة برأس مال 20 مليونًا، والتي تملك عددًا من العلامات التجارية الغذائية "كايدو للقهوة العريقة، وكذلك "الشاهي العريق" إضافة إلى المنتجعات السياحية "فاميلي سمايل" وسلسلة مطاعم وجبات سريعة، ورئيس مجلس إدارتها سعد بن مسفر الدوسري.
كما تم تدشين شركة "متقن" شركة مساهمة مقفلة برأس مال 20 مليون ورئيس مجلس إدارتها عبدالله بن مقعد السبيعي، وهي شركة خدمات لوجستية استطاعت في وقت قصير على توسيع مجال عملها وإدخال أفكار جديدة للسوق اللوجستي؛ من خلال التوقيع مع مصنع سيارات كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية والاستحواذ على وكالة حصرية لها في المملكة.
وتمكّنت شركة "معنا للاستثمار" كذلك من تدشين شركة "مكفي" ورئيس مجلس إدارتها حسين آل لبيد، وهي شركة تدير شبكة مغاسل آلية للسيارات ومغاسل متنقلة يديرها تطبيق إلكتروني يربط الشبكة بالعميل بشكل مباشر.
وتعليقًا على هذه الجهود والنجاحات، قال رئيس مجلس إدارة شركة "معنا للاستثمار" فيصل بن سعد القرنين: الشركة تمضي بحسب الخطط والأهداف الموضوعة سلفًا بإنشاء أربع شركات مستقلة سنويًا تعتمد على أساس قوي من فكرة ودراسة وخطة وتنفيذ.
وأضاف: بعد (كايدو للمطاعم والمقاهي) و(2060 الزراعية) و(متقن اللوجستية) و(مكفي لخدمة السيارات) لا نقف هنا، بل تتجه بوصلة شركة "معنا للاستثمار" لدراسة الأفكار والمشاريع المطروحة على الطاولة وتبنيها كتطوير وتخطيط، ومن ثم إطلاقها في السوق؛ لتحقق شركة "معنا" هدفًا استراتيجيًا مهمًا وهو المشاركة بإثراء السوق السعودي بالشركات الكبيرة والرائدة في مجالها؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.