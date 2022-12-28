بعد أسبوع من إطلاق "متقن".. "معنا للاستثمار" تواصل استراتيجيتها وتدشن "مكفي" للسيارات

وتجلى هذا التوجّه للشركة من خلال تدشين أربع شركات كمطورٍ لها، حيث تم تدشين شركة 2060 الزراعية شركة مساهمة مقفلة برأس مال 40 مليونًا ورئيس مجلس إدارتها فيصل بن سعد القرنين، وهي تدير مشروعًا زراعيًا هو الأضخم في الآونة الأخيرة؛ حيث يضم مشروع عيادات شول البيطرية للعلاج البيطري والتلقيح الصناعي، ويضم مشروع الأغنام النموذجية والذي يبدأ بـ15 ألف رأس كدفعة أولى، إضافةً إلى مشروع صالات الزراعة المائية "الأكوابونيك".