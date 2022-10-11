"الصحة" تُطلق حملةً توعويةً للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

أطلقت "الصحة" حملةً توعويةً للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار "اللحظة اللي ما تتمناها"، تستهدف الفئات الأكثر تأثرًا بها، مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع.. مؤكدة أن التطعيم آمنٌ، ولا توجد له آثار جانبية تُذكر، وأثبت فاعليته لسنوات طويلة في جميع دول العالم.
وأبانت الوزارة أن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ اللقاح، وتجنُّب الأماكن المزدحمة، وغَسْل اليدين جيدًا، وتجنُّب ملامسة العينَيْن والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السعال، والحرص على نظافة المكان.
وتسعى "الصحة" من خلال هذه الحملة إلى زيادة عدد المطعَّمين، وخفض مُعدَّل المصابين، وعدد المُنوَّمين في المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.
وأوصت المواطنين والمقيمين بأخذ تطعيم #الإنفلونزا_الموسمية، والحجز عبر تطبيق صحتي في خدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية؛ إذ إن التطعيم يقي من الإصابة بهذا المرض بنسبة تتراوح بين 70 و90%.
وتعدُّ الإنفلونزا الموسمية عدوى فيروسية حادة، تنتشر بسهولة بين البشر، وتهاجم الجهاز التنفسي؛ إذ يصاب الإنسان بالعدوى عن طريق الأنف والفم وصولاً إلى الرئتين. وتتراوح الإصابة بين الخفيفة والحادة، وتصيب جميع الفئات العمرية. فيما تتمثل أعراض ومضاعفات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية في (سيلان الأنف، ألم العضلات، التهاب الحلق، رجفة وتعرُّق، سعال مستمر وجاف، صداع وارتفاع في درجة الحرارة لأكثر من 38 درجة)، بينما تشمل المضاعفات في (التهاب الرئتين، التهاب الشُّعب الهوائية، التهاب الأذن، تسمم الدم والوفاة).
يُذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.
ولمزيد من المعلومات يُرجى الضغط على الرابط: https://drive.google.com/file/d/1K3geA9_3AU_xopXfT8-phoqE0JuPJ1F5/view?usp=sharing