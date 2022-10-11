"الصحة" تُطلق حملةً توعويةً للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

وتعدُّ الإنفلونزا الموسمية عدوى فيروسية حادة، تنتشر بسهولة بين البشر، وتهاجم الجهاز التنفسي؛ إذ يصاب الإنسان بالعدوى عن طريق الأنف والفم وصولاً إلى الرئتين. وتتراوح الإصابة بين الخفيفة والحادة، وتصيب جميع الفئات العمرية. فيما تتمثل أعراض ومضاعفات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية في (سيلان الأنف، ألم العضلات، التهاب الحلق، رجفة وتعرُّق، سعال مستمر وجاف، صداع وارتفاع في درجة الحرارة لأكثر من 38 درجة)، بينما تشمل المضاعفات في (التهاب الرئتين، التهاب الشُّعب الهوائية، التهاب الأذن، تسمم الدم والوفاة).