"الضبعان": بعد نجاح تجربة "التعليم عن بُعد".. "انتهى زمن المدارس"

أوضح الكاتب في صحيفة "الوطن" منصور الضبعان، أن تجربة التعليم عن بعد إبان الحظر الذي تسبب به فيروس "كوفيد-19" عام 2020 كانت ناجحة رغم أنها في مراحلها الأولى؛ حيث لم يتأثر التعليم، مشيرًا إلى أن الاستفادة كانت من تقنيات العصر ملهمة وثرية.
وتحت عنوان "انتهى زمن المدارس"، طالب "الضبعان" بتضافر الجهود، وتكثيف الدعم اللوجستي لتطوير الفكرة والوصول بها لعمل عصري متقن.
وقال: للتعليم عن بعد فوائد لا يمكن حصرها، من خلو الشوارع، والتخفيف على العائلات، والاستفادة من الثورة الرقمية والتطور الهائل الذي يمرّ به العالم؛ حيث إن التعليم بشكله الحالي متعلق بـ"الأسلوب القديم".
وأردف: من ناحية اقتصادية فإن تطوير الإنترنت وتقويته وتأمينه، ثم إقرار التعليم عن بعد بثقة وجرأة، يمنح التعليم مردودًا ماديًّا ضخمًا، بعد خلوّ 35 ألف مدرسة، مع دراسة الاستفادة منها، إضافة لإيجاد آلية وأماكن للمعلمين لتقديم الدروس.
واختتم المقال بالقول: من غير المقبول، ولا المعقول، أن نبقى في الماضي في هذه المرحلة من التاريخ الإنساني التي وضعت كل شيء في خدمتك عبر جهاز صغير تضعه في جيبك.
جدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD قامت بالتعاون مع جامعة هارفارد الأمريكية بدراسة تجربة التعليم عن بعد في السعودية؛ حيث بينت الدراسة نجاحًا كبيرًا وتميزًا؛ حيث تقدّمت المملكة في 13 من أصل 16 مؤشرًا على مستوى الجاهزية من خلال استراتيجية متكاملة ساهمت بدعم المعلمين من الجهات الحكومية والخاصة في المملكة؛ للتغلب على العقبات التي تواجههم نحو الاستخدام المثالي للتعليم عن بعد.
وشهدت منصة “مدرستي” دخول 92% من طلاب وطالبات المملكة في المنصة، ودخول 97% من المعلمين والمعلمات، و37% من أولياء الأمور، إضافة إلى تدريب أكثر من 389 ألف متدرب ومتدربة من العاملين في الوظائف التعليمية على المنصة.