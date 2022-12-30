"الضبعان": بعد نجاح تجربة "التعليم عن بُعد".. "انتهى زمن المدارس"

جدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD قامت بالتعاون مع جامعة هارفارد الأمريكية بدراسة تجربة التعليم عن بعد في السعودية؛ حيث بينت الدراسة نجاحًا كبيرًا وتميزًا؛ حيث تقدّمت المملكة في 13 من أصل 16 مؤشرًا على مستوى الجاهزية من خلال استراتيجية متكاملة ساهمت بدعم المعلمين من الجهات الحكومية والخاصة في المملكة؛ للتغلب على العقبات التي تواجههم نحو الاستخدام المثالي للتعليم عن بعد.