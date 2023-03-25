لقطات جوية.. "سبق" تُوثِّق مشاركة جازان في "ساعة الأرض"

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لقطات جوية.. "سبق" تُوثِّق مشاركة جازان في "ساعة الأرض"
أطفأت الإنارة الخارجية لمبناها الرئيسي وللواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي
شاركت أمانة منطقة جازان مساء اليوم في الاحتفاء بساعة الأرض؛ إذ أطفأت الإنارة الخارجية للمبنى الرئيسي، وكذلك الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي، من الساعة الثامنة والنصف مساء إلى التاسعة والنصف، لمدة 60 دقيقة.
وجاءت مشاركة أمانة جازان في هذه المناسبة بإطفاء الأضواء الكهربائية في الواجهة البحرية لتواكب أكبر حدث بيئي عالمي في أرجاء الكرة الأرضية ضمن الحملة التي يشارك فيها مئات الملايين من الأشخاص والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في عدد من دول العالم؛ للحد من استهلاك الطاقة، والتوعية بترشيد الطاقة الكهربائية.