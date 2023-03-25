لقطات جوية.. "سبق" تُوثِّق مشاركة جازان في "ساعة الأرض"

وجاءت مشاركة أمانة جازان في هذه المناسبة بإطفاء الأضواء الكهربائية في الواجهة البحرية لتواكب أكبر حدث بيئي عالمي في أرجاء الكرة الأرضية ضمن الحملة التي يشارك فيها مئات الملايين من الأشخاص والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في عدد من دول العالم؛ للحد من استهلاك الطاقة، والتوعية بترشيد الطاقة الكهربائية.