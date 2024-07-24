محليات

حرس الحدود بجازان يضبط 320 كيلوجرامًا من القات ويطيح بـ 13 مخالفًا لنظام أمن الحدود

جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص
حرس الحدود بجازان يضبط 320 كيلوجرامًا من القات ويطيح بـ 13 مخالفًا لنظام أمن الحدود

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (13) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبهم (195) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

يأتي هذا فيما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بالمنطقة تهريب (135) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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