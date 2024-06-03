استشاري جراحة تجميل: 90% ممن يستأصلن الأورام يطلبن جراحة التجميل دون حاجة

وأشار إلى أن أغلب النساء بعد استئصال الثدي يلجأن إلى عمليات تجميل وترميم، لافتًا إلى أن هذه العمليات تساعدهم في استعادة ثقتهم بأنفسهم وتحسين جودة حياتهم، وأكد على أن هذه الجراحات تُجرى بأحدث التقنيات لضمان أفضل النتائج الممكنة.