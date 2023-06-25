خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس كرواتيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.