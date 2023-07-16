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أمين عام "التعاون الإسلامي" ورئيس الوزراء الياباني يناقشان مكافحة التطرف والإسلاموفوبيا

لقاؤهما تناول آفاق التعاون بين الجانبين والوضع في العالم الإسلامي
جانب من اجتماع أمين منظمة التعاون الإسلامي مع رئيس وزراء اليابان
جانب من اجتماع أمين منظمة التعاون الإسلامي مع رئيس وزراء اليابان

التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم رئيس وزراء اليابان الدكتور فوميو كيشيدا في جدة والذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية.

وناقش الاجتماع الأوضاع في العالم الإسلامي والقضايا المدرجة على جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي، ولا سيما قضية فلسطين، ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب، والوضع في أفغانستان ومنطقة الساحل، ومكافحة الإسلاموفوبيا.

كما ناقش الجانبان آفاق التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي واليابان في مختلف المجالات وسبل تعزيزها.

وأشاد الأمين العام بالمستوى الممتاز للعلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي واليابان، وأعرب عن تقديره لدور اليابان النشط في بناء السلام المستدام والحوار بين الحضارات والتنمية في العالم.

اليابان
منظمة التعاون الإسلامي
جدة
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
رئيس وزراء اليابان
فوميو كيشيدا
حسين إبراهيم طه

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