أمين عام "التعاون الإسلامي" ورئيس الوزراء الياباني يناقشان مكافحة التطرف والإسلاموفوبيا

وناقش الاجتماع الأوضاع في العالم الإسلامي والقضايا المدرجة على جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي، ولا سيما قضية فلسطين، ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب، والوضع في أفغانستان ومنطقة الساحل، ومكافحة الإسلاموفوبيا.