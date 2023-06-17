"وكالة الفضاء السعودية" تعقد إيجازًا صحفيًّا مواكبًا لعودة رائدَيْ الفضاء السعوديَّيْن للمملكة

‏وبيَّن أن سرعة الإنجاز تحققت بتوجيه سمو ولي العهد قبل قرابة العام بسرعة اغتنام فرص الفضاء؛ إذ ذكر سموه الكريم أن قطاع الفضاء سيغيِّر العالم كما نعرفه اليوم في الخمسين سنة القادمة، كما غير الإنترنت العالم في الخمسين سنة الماضية. مضيفًا: "إننا اليوم نلمس ذلك عندما ننظر للفجوة الرقمية؛ فثلث العالم غير متصل، والطريقة الوحيدة لربط العالم غير المتصل ستكون عبر الفضاء، كما أن الطريقة الوحيدة للحفاظ على كوكب الأرض والوصول للحياد الصفري ستكون من خلال مراقبة أنظمة البيئة والأرض". مشيرًا إلى أنه سيفتح كذلك آفاقًا جديدة؛ فالاختراعات في الفضاء هي التي أتت لنا بالدوائر المدمجة والهواتف الذكية والقوة الحاسوبية التي نعيشها اليوم، كما أنها أدت إلى ابتكار أنظمة كثيرة للحفاظ على البشرية في مختلف المجالات.