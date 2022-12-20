"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية ورياح مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير والباحة).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة عفيف، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الكامل ورهاط ومدركة والجموم وخليص والعاصمة المقدسة وأضم والعرضيات وبني يزيد وقيا وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتشمل النماص وبلقرن وتنومة وأبها، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.