"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية ورياح مع تدنٍّ في الرؤية

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الكامل ورهاط ومدركة والجموم وخليص والعاصمة المقدسة وأضم والعرضيات وبني يزيد وقيا وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.