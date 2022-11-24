"الأعلى للقضاء" يناقش قصر النظر في "دعاوى العضل" على محاكم ودوائر الأحوال الشخصية

عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم، اجتماعه - عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس المجلس المكلَّف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمشاركة أعضاء المجلس.
واطلع المجلس - خلال الاجتماع- على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها دراسة قصر النظر في "دعاوى العضل" على محاكم ودوائر الأحوال الشخصي.
كما اطلع المجلس على الدراسة المتعلقة بمعالجة دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، كما استعرض الموضوعات المتعلقة بأداء المحاكم والقضاة، ونظر عدداً من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، وأصدر قراره بتسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم.
وبحث المجلس عدداً من الشكاوى الواردة من المستفيدين وأصدر بشأنها القرارات اللازمة.