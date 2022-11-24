"الأعلى للقضاء" يناقش قصر النظر في "دعاوى العضل" على محاكم ودوائر الأحوال الشخصية

كما اطلع المجلس على الدراسة المتعلقة بمعالجة دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، كما استعرض الموضوعات المتعلقة بأداء المحاكم والقضاة، ونظر عدداً من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، وأصدر قراره بتسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم.