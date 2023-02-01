انطلاقة نحو المستقبل.. وفد أعمال من هونغ كونغ يزور المملكة لاستكشاف فرص التعاون

وقال الدكتور بيتر كيه. إن. لام، رئيس مجلس إدارة مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ: "لطالما حرص مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ على المساهمة في خلق فرص تجارية بين هونغ كونغ والعالم على مدار 55 عامًا، وفي هذا السياق، يسرّنا تنظيم هذا الوفد لزيارة السعودية، بقيادة الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وتلعب هونغ كونغ دورًا محوريًا، بصفتها مركزًا عالميًا للمشاريع التجارية والتمويل ونافذة تربط بين الصين والعالم، في تعزيز العلاقات المتينة بين الصين والسعودية، حيث ستقوم هونغ كونغ بتسهيل سبل التعاون والاستثمار والمشاريع في الفرص الجديدة الناجمة عن الخطط التطويرية الاستراتيجية، بما فيها رؤية السعودية 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية".