ضمن جوائز تجربة العميل السعودي..الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة الصحي يحصد الجائزة البرونزية في فئة القائد العام

وأضاف الرئيس التنفيذي لا يسعني إلا أن أثمّن دعم قيادتنا الرشيدة، والمتابعة اليومية واللحظية من سمو سيدي أمير منطقة المدينة المنورة، والتي تشكل مصدر قوة ودافعًا دائمًا لنا للاستمرار في هذا التميز ونعدكم بأن نواصل الطريق بثبات، ونرتقي بخدماتنا كل يوم لنستحق ثقة أهلنا في هذه المنطقة المباركة.”