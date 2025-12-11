ضمن جوائز تجربة العميل السعودي..الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة الصحي يحصد الجائزة البرونزية في فئة القائد العام

حصل الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن دبي الحربي على الجائزة البرونزية في فئة القائد العام لتجربة العميل السعودية، وذلك خلال الحفل السنوي الذي يكرّم أبرز الممارسات والمبادرات الوطنية الداعمة لتعزيز تجربة المستفيدين في مختلف القطاعات.
ويأتي هذا التتويج تقديرًا لما قدمه من قيادة استثنائية أسهمت في تطوير رحلة المستفيد، ورفع مستوى رضا المرضى، ودعم المبادرات التحسينية التي انعكست على جودة الخدمات في منشآت التجمع. كما أسهمت جهوده في بناء بيئة عمل محفّزة تُشرك الكوادر الصحية في تطوير وتحسين التجربة بصورة مستمرة، بما يعكس التزام التجمع بتقديم رعاية صحية متكاملة تتمحور حول احتياجات المرضى.
وأكد تجمع المدينة المنورة الصحي أن هذا الإنجاز يعكس الدور القيادي المحوري للرئيس التنفيذي في الارتقاء بمعايير جودة الخدمة، من خلال تعزيز التمكين، وترسيخ الشفافية، وتبني الابتكار في نموذج الرعاية الصحية.
وعبّر الرئيس التنفيذي عبدالرحمن دبي الحربي عن امتنانه لهذا التكريم، قائلاً: “نهدي هذا الإنجاز لأهلنا في طيبة الطيبة؛ فهم الدافع الحقيقي لكل خطوة نخطوها في تجمع المدينة المنورة الصحي نحو تقديم رحلة رعاية تليق بكرم هذه الأرض وأهلها. وما نحققه اليوم هو ثمرة إخلاص زملائي أبطال الميدان، الذين يعملون بروح فريق واحد لخدمة مجتمعهم، وأقدّم لهم بالغ الشكر والتقدير على تفانيهم وجهودهم التي نعتز بها جميعًا.”
وأضاف الرئيس التنفيذي لا يسعني إلا أن أثمّن دعم قيادتنا الرشيدة، والمتابعة اليومية واللحظية من سمو سيدي أمير منطقة المدينة المنورة، والتي تشكل مصدر قوة ودافعًا دائمًا لنا للاستمرار في هذا التميز ونعدكم بأن نواصل الطريق بثبات، ونرتقي بخدماتنا كل يوم لنستحق ثقة أهلنا في هذه المنطقة المباركة.”
ويعكس هذا التتويج المكانة المتقدمة لتجمع المدينة الصحي في تبنّي أفضل الممارسات الوطنية والعالمية في مجال تجربة العميل، بما يسهم في جودة أعلى وخدمات أكثر موثوقية تتمحور حول المستفيد.