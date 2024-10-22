تجمع الطائف الصحي يستعرض ابتكاراته في ملتقى الصحة العالمي 2024 بالرياض

الدكتور طلال بن عبدالله المالكي، الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي، عبّر عن سعادته بالمشاركة قائلًا: "المشاركة في ملتقى الصحة العالمي تؤكّد التزامنا بالابتكار والتميز. نحن نعتزُّ بتقديم تقنياتنا الرائدة ومشاركتها مع العالم؛ دعمًا لتحقيق رؤية المملكة 2030".