تجمع الطائف الصحي يستعرض ابتكاراته في ملتقى الصحة العالمي 2024 بالرياض

يستعرض تجمعُ الطائف الصحي أحدثَ ابتكاراته وتحسيناته في الرعاية الصحية خلال مشاركته الثانية في ملتقى الصحة العالمي، المقام من 21 إلى 23 أكتوبر 2024 بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.
الدكتور طلال بن عبدالله المالكي، الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي، عبّر عن سعادته بالمشاركة قائلًا: "المشاركة في ملتقى الصحة العالمي تؤكّد التزامنا بالابتكار والتميز. نحن نعتزُّ بتقديم تقنياتنا الرائدة ومشاركتها مع العالم؛ دعمًا لتحقيق رؤية المملكة 2030".
وسيشهد ركنُ تجمع الطائف الصحي تقديمَ مجموعة من الإنجازات الطبية والعروض التقنية التي تتضمّن استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيصات الطبية وتطبيقات الواقع الافتراضي لتحسين الرعاية الصحية، بالإضافة إلى ذلك يقدم الملتقى أنشطة متنوعة مثل تحليلات طبية مجانية وتحديات غرفة الهروب الطبية؛ مما يجذب الزوار للتفاعل والمشاركة.
ويعتبر تجمع الطائف الصحي هذه المشاركة خطوة مهمة في مسيرته نحو الريادة في تقديم خدمات صحية متقدمة ومبتكرة.