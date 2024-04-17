أكثر من 105 آلاف مستفيد من الخدمات الصحية بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة خلال ثلاثة أشهر

وأوضح تجمع المدينة الصحي، أن قسم الطوارئ بالمستشفى، استقبل 36040 مراجعًا، تلقوا الرعاية الطبية اللازمة؛ فيما استقبلت العيادات الخارجية 69083 مراجعًا في العديد من التخصصات الطبية، كما أجريت 1555 عملية جراحية في المستشفى شملت مختلف التخصصات الصحية.