شركة أمريكية تدعم أبحاث عالم سعودي لتسريع تطوير أدوية للسرطان

ويأمل الدكتور الضامن وفريقه في تطوير هذه المركبات لاستخدامها في التجارب السريرية مستقبلاً، حيث يشير إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي مكّن الفريق من تسريع عملية اكتشاف المركبات الكيميائية بشكل غير مسبوق، حيث تم الاستغناء عن الأساليب التقليدية التي تتطلب اختبار آلاف الجزيئات في المختبر، وبدلًا منها قامت البرامج الذكية بتوقع المركبات الواعدة التي يمكنها التفاعل مع البروتينات المستهدفة في الخلايا المناعية.