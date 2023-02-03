500 فرد أمن مدني لتطبيق خطط السلامة والطوارئ بالمسجد الحرام ومرافقه الخارجية

ويتولى أفراد الحراسات مهام الأمن بالمرافق الخارجية، ومتابعة الخطط التنظيمية الأمنية، والحفاظ على الأمن، وتنظيم مواقف المركبات بكوادر أمنية وطنية مدرَّبة على التعامل مع الحالات بمهنية عالية، وذلك في (15) مقرًّا ومرفقًا مهمًّا وحيويًّا، يخدم المسجد الحرام وقاصديه، كمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، ومكتبة الحرم المكي الشريف، ومحطة الكهرباء الاحتياطية بكدي، وخزان ملكان الخاص بتغذية دورات مياه المسجد الحرام، وخزان ماء زمزم بكدي.. وغيرها من المواقع المدعمة بكفاءات تشارك في حفظ الأمن داخلها.